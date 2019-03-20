Renault ve Dacia bahara özel servis kampanyalarını duyurdu. Buna göre, araç sahiplerine 18 Mayıs 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Bahar Servis Kampanyası kapsamında tüm bakımlarda yüzde 25, fix paketlerde, mekanik ve ön cam onarımlarında ise yüzde 20 indirimli fiyatlar sunuluyor.

4 YAŞ VE ÜSTÜNÜ KAPSIYOR

Yapılan açıklamada, 4 yaş ve üzeri araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakım ve mekanik onarımların yüzde 30 indirimli fiyatlarla araç sahiplerine sunulduğu belirtildi.

Renault ve Dacia'nın kampanyası kapsamında, ayrıca 4 adet Continental lastik alımında KDV indirimi de sunulurken, Michelin lastik alımlarında ise yakıt kartı hediye ediliyor.