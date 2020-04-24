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Fransız otomotiv üreticisi Renault Grubu, ilk çeyrekte elde ettiği finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Renault, 2020 ilk çeyreğindeki küresel satışlarının 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 25.9 azalarak 672 bin 962 adede düştüğünü bildirdi.

Renualt'un 2020’nin ilk çeyreğinde elde ettiği cironun büyüklüğü ise 10 milyar 125 milyon euro olarak açıklandı. Bu dönemde ciroda yüzde 19.2 oranında düşüş olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, bu dönemde yüzde 26.2 küçülen Avrupa pazarında Renault’nun satışlarının yüzde 36 oranında düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Avrupa dışındaki bölgelerde ise Fransız üreticinin satışlarının ilk çeyrekte yüzde 13.4 düştüğü bilgisi verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin de dahil olduğu bir çok ülkede üretime ara veren Renault'un, iş güvenliği koşulları ve idari tedbirlerin müsaade ettiği ülkelerde üretim ve ticari faaliyetlerine ilk fırsatta başlamayı amaçladığı da belirtildi.

Salgının şirketin mali sonuçları üzerindeki etkisini tahmin etmenin mümkün olmadığının vurgulandığı açıklamada, 2020'ye dair mali sonuçları konusunda öngörünün ilk fırsatta paylaşılacağı aktarıldı.

Satış adedi Pazar payı (adet) (%) 1 Rusya 115,713 29.04 2 Fransa 110,467 24.38 3 Almanya 43,298 5.65 4 Brezilya 41,387 7.81 5 İtalya 33,413 8.83 6 İspanya + Kanarya Adaları 28,284 11.08 7 Türkiye 22,780 18.31 8 Çİn 21,100 0.65 9 Güney Kore 19,988 5.27 10 Hindistan 19,858 2.55 11 Birleşik Krallık 17,707 3.20 12 Belçika + Lüksemburg 16,733 10.42 13 Fas 13,523 42.07 14 Polonya 11,514 9.53 15 Arjantin 11,490 13.26

Renault'un paylaştığı rakamlara göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde en yüksek satış adedine ulaştığı ülke Rusya oldu.

Rusya'yı Fransa ve Almanya izlerken, Türkiye ise Renault'un ilk çeyrekte en çok araç sattığı 7'inci ülke oldu. Bu dönemde Renault'un Türkiye'de 22 bin 780 araç satarak yüzde 18 pazar payı elde ettiği bildirildi.

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