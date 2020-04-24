24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransız otomotiv üreticisi Renault Grubu, ilk çeyrekte elde ettiği finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Renault, 2020 ilk çeyreğindeki küresel satışlarının 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 25.9 azalarak 672 bin 962 adede düştüğünü bildirdi.
Renualt'un 2020’nin ilk çeyreğinde elde ettiği cironun büyüklüğü ise 10 milyar 125 milyon euro olarak açıklandı. Bu dönemde ciroda yüzde 19.2 oranında düşüş olduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada, bu dönemde yüzde 26.2 küçülen Avrupa pazarında Renault’nun satışlarının yüzde 36 oranında düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Avrupa dışındaki bölgelerde ise Fransız üreticinin satışlarının ilk çeyrekte yüzde 13.4 düştüğü bilgisi verildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin de dahil olduğu bir çok ülkede üretime ara veren Renault'un, iş güvenliği koşulları ve idari tedbirlerin müsaade ettiği ülkelerde üretim ve ticari faaliyetlerine ilk fırsatta başlamayı amaçladığı da belirtildi.
Salgının şirketin mali sonuçları üzerindeki etkisini tahmin etmenin mümkün olmadığının vurgulandığı açıklamada, 2020'ye dair mali sonuçları konusunda öngörünün ilk fırsatta paylaşılacağı aktarıldı.
Satış adedi
Pazar payı
(adet)
(%)
1
Rusya
115,713
29.04
2
Fransa
110,467
24.38
3
Almanya
43,298
5.65
4
Brezilya
41,387
7.81
5
İtalya
33,413
8.83
6
İspanya + Kanarya Adaları
28,284
11.08
7
Türkiye
22,780
18.31
8
Çİn
21,100
0.65
9
Güney Kore
19,988
5.27
10
Hindistan
19,858
2.55
11
Birleşik Krallık
17,707
3.20
12
Belçika + Lüksemburg
16,733
10.42
13
Fas
13,523
42.07
14
Polonya
11,514
9.53
15
Arjantin
11,490
13.26
Renault'un paylaştığı rakamlara göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde en yüksek satış adedine ulaştığı ülke Rusya oldu.
Rusya'yı Fransa ve Almanya izlerken, Türkiye ise Renault'un ilk çeyrekte en çok araç sattığı 7'inci ülke oldu. Bu dönemde Renault'un Türkiye'de 22 bin 780 araç satarak yüzde 18 pazar payı elde ettiği bildirildi.
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