25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Renault Grubu'nun cirosu, bu yılın 3'üncü çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1.6 azalarak 11 milyar 296 milyon euroya gerilerken, global pazardaki yüzde 3.2'lik daralmanın etkisiyle araç satışları 852 bin 198'e düştü.
Yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrekte grubun araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.4 azalarak 852 bin 198 düzeyinde gerçekleşti. Satışlardaki düşüşte global pazardaki yüzde 3.2'lik daralma etkili oldu.
Bölge bazlı bakıldığında grubun satışları Avrupa'da yüzde 3.4'lük, Avrupa dışı bölgelerde yüzde 5.4'lük azalış kaydetti.
Avrasya'da pazar payının 1.8 puan arttığı belirtilirken, grubun satışlarının Türkiye pazarındaki küçülmeye rağmen yüzde 5.1 yükseldiği kaydedildi. Renault Grubu'nun satış hacmi, yüzde 1.2 küçülen Rusya pazarında da yüzde 6.1 arttı.
Grubun pazar payı Kuzey ve Güney Amerika'da 0.2 puan, İran hariç tutulduğunda Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Pasifik bölgesinde ise 0.1 puan yükseldi. Çin bölgesinde ise satış hacmi yüzde 15.5 geriledi.
Bu gelişmeler sonucunda yılın 3'üncü çeyreğinde Renault Grubu cirosu yüzde 1.6 azalarak 11 milyar 296 milyon euro oldu.
AVTOVAZ'DAN 59 MİLYON EUROLUK KATKI
Merkezi Rusya'da bulunan otomotiv şirketi AVTOVAZ hariç otomotiv cirosu yüzde 3.9 azalarak, 9 milyar 662 milyon euro seviyesine indi.
Nissan ve Daimler üretimindeki düşüş, Ağustos 2018 itibarıyla İran pazarının kapanması ve Avrupa'da dizel motorlara olan talebin azalması nedeniyle iş ortaklarına satış 5.5 puan geriledi. Burada 0.7 puanlık negatif kur etkisi Arjantin Pesosu'ndaki devalüasyondan kaynaklandığı bildirildi.
Satış Finansmanı (RCI Banque) cirosu ise üçüncü çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5.4 artışla 843 milyon euro oldu. Yeni finansman sözleşmelerinin ise, ağırlıklı olarak Arjantin ve Türkiye kaynaklı gelişmeler nedeniyle yüzde 0.8 azaldığı vurgulandı.
Öte yandan, şirketin ortalama varlıkları da yüzde 5.1 artışla 47.6 milyar euro seviyesine ulaştı. AVTOVAZ'ın bu çeyrekte Renault Grubu cirosuna katkısı yüzde 26.2 artışla 59 milyon euro olarak gerçekleşti.
KÜRESEL PAZARIN YÜZDE 4 DARALACAĞI TAHMİN EDİLDİ
Küresel pazar hakkındaki beklentilerini de sıralayan Renault, bu yıl global otomotiv piyasasının 2018'e göre yaklaşık yüzde 4 daralmasını beklediğini bildirdi.
Avrupa pazarında bu yıl 2018'e kıyasla bir değişiklik yaşanmaması ya da yüzde 1 daralma kaydetmesi öngöründen bulunan şirket, Rusya pazarının ise yaklaşık yüzde 3 küçülmesi, Brezilya pazarının yaklaşık yüzde 7 büyümesi tahmininde bulundu.
Bu doğrultuda Renault Grubu öngörülerini, yayımlanan grup cirosunun yüzde 3-4 düşeceği, işletme karının yüzde 5 civarında olacağı, otomotiv faaliyetleri nakit akışının ikinci yarıda pozitif olacağı yönünde revize etti.
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