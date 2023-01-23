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Haberler Otomobil

Renault'nun Nissan'daki hissesi düşürülecek

Japon üretici Nissan'daki Fransız Renault Group'a ait mevcut hisse oranı yüzde 43'ten yüzde 15'e düşürülecek

Giriş: 23.01.2023 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
Renault'nun Nissan'daki hissesi düşürülecek
Renault'nun Nissan'daki hissesi azalacak
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Japon Devlet Televizyonunun müzakerelere yönelik piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Renault'un hisse seviyesinin yüzde 15'e düşürülmesi planlanıyor.

Renault, Nissan'da yüzde 43 ile en büyük hisseye, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip. Nissan'ın mevcut hisse seviyesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Planlamaya göre hisselerin ayrı bir şirkete geçici olarak havale edileceği ve aşamalı olarak satışının yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Fransız firmanın, bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç (EV) şirketinde, Nissan'ın maksimum yüzde 15 hisse alabileceği bildirildi.

Söz konusu müzakerelerde Fransız ve Japon firma yöneticilerinin anlaştığı ve yönetim kurullarının onayının beklendiği ifade ediliyor.

Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo'nun, müzakereleri nihayete erdirmek üzere Nissan CEO'su Makoto Uçida ile bu hafta içerisinde görüşmesi bekleniyor.

Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

İflasın eşiğindeki Japon firmaya yönelik "kurtarıcı görülen hamlesiyle" Fransız üretici, Nissan'ın en büyük hissedarı oldu. İttifaka, 2016'da Japon Mitsubishi de katılmıştı.

Müzakerelere yönelik Fransız yönetici de Meo, partnerliği yeniden tanımlamak istediklerini belirterek, "Bu, 'bir taraf kaybediyor, diğeri kazanıyor' durumu değil." demişti.

Nissan eski CEO'su Saikawa, Japon firma ile Fransız firmanın "eşit olmayan otomobil ittifakında, Renault'un Nissan'daki hisseleri azaltılarak" çare bulunması gerektiğini söylemişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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