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Haberler Otomobil

Renault Group Türkiye'ye yeni CEO

Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu’nun görevinden ayrılması ile, şirketin tepe yöneticisi olarak Jan Ptacek'in atandığı açıklandı. Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive’e bağlı olacak Jan Ptacek, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş ve MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş Yönetim Kurullarında Renault Group temsilcisi olarak yer alacak

Giriş: 20.02.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Renault Group Türkiye'ye yeni CEO
HABERTURK.COM

Renault Group Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin CEO’luk görevine 25 yıldır Renault Group bünyesinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Jan Ptacek atandı.

Jan Ptacek’in aynı zamanda, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş ve MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş Yönetim Kurullarında Renault Group temsilcisi olarak yer alması öngörülüyor.

Jan Ptacek, kişisel projelerini yürütmek için Renault Group’tan ayrılan Hakan Doğu’nun yerine görev yapacak. Hakan Doğu, önceki günlerde Renault Group Otomotiv A.Ş. CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Doğu, Aralık 2021'den bu yana Renault Türkiye'nin tepe yöneticisi konumundaydı.

Verilen bilgiye göre, Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive’e bağlı olacak Jan Ptacek, yeni görevinde Renault Group’un ortağı Oyak Grubu ile birlikte Türkiye'deki iş hacmini ve ekosistemini genişletmek için çalışacak.



Prag Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi gören Jan Ptacek, ardından Fransa'da Ecole des Mines'de ve Paris'teki farklı iki üniversitede pazarlama üzerine eğitimini tamamladı.

25 yılı aşkın bir süredir Renault Group’ta çalışan Ptacek, profesyonel kariyeri boyunca Çekya, Fransa, Ukrayna, Rusya ve Romanya'da grup satış ve pazarlama operasyonlarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Jan Ptacek, son olarak 2019-2022 yılları arasında Renault Rusya genel müdürü olarak görev yaptı.

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