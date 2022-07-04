Renault Group'da yeniden yapılanma!

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Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, Global Satış Sonrası Hizmetler Birimi sorumluluklarını 1 Temmuz 2022'den itibaren Renault Group Satış Sonrası Hizmetler Adriyatik Bölgesi Genel Müdürü François Delion'a devretti.

Yapılan açıklamaya göre, Doğu tüm konsantrasyonunu grubun stratejik önem atfettiği Türkiye'deki yatırım ve dönüşüm planlarının hayata geçirilmesine verecek.



Türkiye sorumlulukları kapsamında Renault Group CEO'su Luca de Meo'ya doğrudan bağlı olarak çalışmaya devam edecek olan Hakan Doğu'nun, Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevini de sürdüreceği aktarıldı.

2013'ten bu yana Renault Group bünyesinde önemli görevlerde bulunan ve Türkiye'de yüzde 100 Renault Grubu iştiraki olarak yapılanan Renault Group Türkiye'nin CEO'luk görevini 1 Aralık 2021'de üstlenen Hakan Doğu, Grubun Türkiye stratejilerini Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve MAİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatlarıyla birlikte yönlendiriyor.1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümünden mezun olan ve iş hayatına aynı yıl Valeo Transmission Türkiye'de başlayan Hakan Doğu, Renault Group bünyesine 2013 yılında Motor Aksamları Satın Alma Başkan Yardımcısı olarak katıldı.

2015 yılında Renault Grubunun Satış Sonrası Başkan Yardımcısı olan Hakan Doğu, 2018 yılından itibaren Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ortak girişiminde Kıdemli Satış Sonrası Başkan Yardımcılığı ve Renault Grubu Yönetim Komitesi üyeliğine atandı.

Doğu, 1 Aralık 2020 itibari ile yenilenen organizasyonla birlikte Renault Grubu Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmeye başladı.