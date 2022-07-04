Renault Group'da yeniden yapılanma!

Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, Global Satış Sonrası Hizmetler Birimi sorumluluklarını 1 Temmuz 2022'den itibaren Renault Group Satış Sonrası Hizmetler Adriyatik Bölgesi Genel Müdürü François Delion'a devretti.
Yapılan açıklamaya göre, Doğu tüm konsantrasyonunu grubun stratejik önem atfettiği Türkiye'deki yatırım ve dönüşüm planlarının hayata geçirilmesine verecek.
Türkiye sorumlulukları kapsamında Renault Group CEO'su Luca de Meo'ya doğrudan bağlı olarak çalışmaya devam edecek olan Hakan Doğu'nun, Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevini de sürdüreceği aktarıldı.
2013'ten bu yana Renault Group bünyesinde önemli görevlerde bulunan ve Türkiye'de yüzde 100 Renault Grubu iştiraki olarak yapılanan Renault Group Türkiye'nin CEO'luk görevini 1 Aralık 2021'de üstlenen Hakan Doğu, Grubun Türkiye stratejilerini Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve MAİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatlarıyla birlikte yönlendiriyor.
1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümünden mezun olan ve iş hayatına aynı yıl Valeo Transmission Türkiye'de başlayan Hakan Doğu, Renault Group bünyesine 2013 yılında Motor Aksamları Satın Alma Başkan Yardımcısı olarak katıldı.
2015 yılında Renault Grubunun Satış Sonrası Başkan Yardımcısı olan Hakan Doğu, 2018 yılından itibaren Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ortak girişiminde Kıdemli Satış Sonrası Başkan Yardımcılığı ve Renault Grubu Yönetim Komitesi üyeliğine atandı.
Doğu, 1 Aralık 2020 itibari ile yenilenen organizasyonla birlikte Renault Grubu Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmeye başladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!