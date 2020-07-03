Atletizmde Dürüstlük Biriminin (AIU) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, doping testleri öncesinde bulunduğu yeri belirtmediği, sahte delil ve yalan ifade sunarak gizlemeye çalıştığı gerekçeleriyle, 38 yaşındaki Kipsang'ın spordan 4 yıl men cezası aldığı belirtildi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Kipsang'ın cezası, 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

Wilson Kipsang, 2013 Berlin Maratonu'nda 2.03.23'lük derecesiyle erkekler maraton dünya rekorunu kırmış ve bu rekoru bir süre elinde tutmuştu.

Kenyalı sporcu, Berlin'in yanı sıra Londra (2012, 2014),New York ve Tokyo'daki maraton yarışlarında da altın madalya elde etmişti.