AA

Türkiye'nin hububat üretiminin önemli bölümünün karşılandığı, "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya Kapalı Havzası'nda 2,1 milyon dekar alana ekimi yapılan mısır tarlalarında, 3 milyon ton rekolte bekleniyor.

Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri olan, Karaman ve Aksaray'ı da içine alan Konya Kapalı Havzası'nda çiftçi, sezonun son ürünlerinden olan mısırın hasadını bekliyor.

Hayvancılık, et, süt ve kanatlı hayvan üretiminin yoğun olarak yapıldığı havzada, buğdaydan sonra en fazla mısır ekiliyor.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine, geçen yıl 2,5 milyon ton olan mısır üretiminin, bu yıl yüzde 15 ile 18 civarında artacağını öngördüklerini söyledi.

Özellikle kırsaldaki çiftçiye verilen devlet desteğinin önemli bir katma değer sağladığını belirten Çevik, "Baharda ekimi yapılan mısır alanı, 1,4 milyon dekar. Karaman'da yaklaşık 400, Aksaray'da ise yaklaşık 300 bin dekarlık alanda mısır ekimi var. Konya Kapalı Havzası dediğimiz Konya, Karaman ve Aksaray'da ekilen mısır hasadından 3 milyon ton civarında üretim bekliyoruz." diye konuştu.

Çevik, Türkiye genelinde üretilen mısırın yüzde 45'ini Konya Kapalı Havzası'nın karşıladığını anlattı.

Bölgede, buğdaydan sonra mısır üretiminin en çok tercih edilmesinin, hayvancılıkla ilgili olduğunu aktaran Çevik, "Bu bölge özellikle hayvancılık, et, süt ve yumurta üretiminde gelişmiş olduğundan, tarımsal üretim merkezinin kalbi olmak zorunda. Bu nedenle mısır üretimi oldukça önemli hale geldi." dedi.

Çevik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülünde, tarım arazilerinde ekili olmayan alanın kalmaması için Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekle ne kadar boş alan varsa ekilmesi için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Mısır hasadını heyecanla bekleyen çiftçilerden Musa Tutar ise son dört yıldır mısır ektiğini anlattı.

Mısır üretiminden, buğdaya göre iki kat daha fazla verim aldıklarını dile getiren Tutar, "Mısırın ekimi ve bakımı oldukça kolay. Sulamayı daha sık yaptığımız zaman daha fazla verim alabiliriz. Mısır üretimini zamanla daha iyi yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Ziraat Mühendisi Ahmet Büyükatçeken de ürüne son suların verildikten sonra hasat zamanını bekleyeceklerini, devletin açıkladığı alım fiyatlarının, çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.