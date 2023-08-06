'Reklamarkası', 700'üncü canlı yayınla rekorunu yeniledi

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Her cuma günü Bloomberg TV'de saat 12.30’da canlı yayınlanan 'Reklamarkası', bu hafta 700'üncü canlı yayınını gerçekleştirerek rekor tazeledi.

Reklamın perde arkasını, markaların pazarlama stratejisini, iletişim kampanyalarının hedeflerini ve sonuçlarını masaya yatıran 'Reklamarkası', bugüne kadar 2000'e yakın iletişim profesyonelini ağırladı.

Pazarlama sektöründe 40 yılı geride bırakan Ender Merter tarafından hazırlanıp sunulan ve 2011'den beri devam eden 'Reklamarkası'; ulusal ve global markaların, reklam ajanslarının, halkla ilişkiler şirketlerinin, prodüksiyon firmalarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini konuk ediyor.

Ekonomi dünyasında reklam ve pazarlamanın öneminin altını çizen 'Reklamarkası'nı sektör profesyonelleri, bu alanda eğitim alan üniversite öğrencileri ve reklama gönül vermiş izleyiciler sıkı şekilde takip ediyor.