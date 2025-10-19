Reklam Kurulu'ndan çocukları hedef alan reklamlara karşı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesinin, ticari reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerektiğini hükme bağladığı anımsatıldı.

Aynı madde kapsamında, "Tüketiciyi aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici" reklamların yapılamayacağının açıkça belirtildiği vurgulanan açıklamada, "Bu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerine ilişkin etik ve hukuki sınırlar detaylı biçimde belirlenmiştir. Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinde Esas İlkeler Yönetmeliği'nin 'Temel İlkeler' başlıklı maddesinde, reklamların genel ahlak ve kamu düzenine uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeler veya görüntüler içermemesi zorunluluğu getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aynı yönetmeliğin "Haksız Ticari Uygulamalar" başlıklı maddesinin de yaşları, deneyim eksiklikleri veya zihinsel, fiziksel zaafları nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin, bu grubun ortalama bir üyesi dikkate alınarak değerlendirilmesini esas aldığı belirtildi.

Çocukların korunması, hukuki ve vicdani bir zorunluluk "Çocuklara Yönelik Reklamlar" başlıklı maddenin de çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda, çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklanmıştır. Bu kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından, reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi halinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanabilmektedir. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi durumunda ise erişimin engellenmesi kararı alınabilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Kurulun, çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Ticaret Bakanlığının, çocukların ticari istismardan korunmasını toplumsal sorumluluk alanının en önemli başlıklarından biri olarak gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kurul, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguluyor. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması, hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı olarak çocukları hedef alan, gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.