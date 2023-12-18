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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reklam Kurulu, bu yıl 114,1 milyon liralık para cezası kesti - İş-Yaşam Haberleri

        Reklam Kurulu, bu yıl 114,1 milyon liralık para cezası kesti

        Kurul, 2023'te 2 bin 7 dosya hakkında değerlendirmede bulunurken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1762 dosya hakkında durdurma cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:49
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        Reklam Kurulu'ndan 114 milyon lira ceza
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        Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle bu yıl 114,1 milyon liralık para cezası uyguladı.

        Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulun 12 Aralık'ta düzenlediği toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar nedeniyle pek çok idari müeyyide uyguladığı aktarıldı.

        Bu toplantıda görüşülen 171 dosyadan 139'unun mevzuata aykırı bulunduğu, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 21 milyon 591 bin 808 lira idari para cezası kesildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kurulca, bir kozmetik şirketine ait reklamlarda yer alan 'en iyi parfüm-en iyi fiyat' ifadesinin, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiş olmasına karşın üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgelerle ispatlanmadan kullanmasının, söz konusu reklamları yanıltıcı nitelikte kıldığı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

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        Açıklamada, Kurulun, bir çevrim içi rezervasyon sitesinin kullandığı karanlık tasarım uygulamasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendirdiği ve ilgili firmaya müeyyide uygulanmasını kararlaştırdığı bildirildi.

        Çeşitli gıda markalarına ait "cool lime", "lime özü" gibi isimlere sahip ürün ambalajlarında yer alan yanıltıcı ifade ve görsellerin de Kurul tarafından mercek altına alındığına işaret edilen açıklamada, doğallık algısı sağlayan aldatıcı nitelikteki söz konusu ambalaj tanıtımlarının mevzuata aykırı bulunduğu, firmalara müeyyide uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

        Açıklamada, yılın son ayında tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında Kurul gündemine intikal eden 12 dosyaya yönelik idari müeyyide uygulandığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

        "Kurul tarafından bu yıl 134 indirimli satış dosyası hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 119 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 4 milyon 41 bin 59 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Reklam Kurulu tarafından 2023'te 2 bin 7 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1762 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 114 milyon 139 bin 768 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi."

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