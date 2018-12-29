Reklam içerikli sosyal medya paylaşımlarına 'güvenilmiyor'

BBC Radyosu için yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 82'si, sosyal medyada ürün tanıtımı için yapılan paylaşımların her zaman belirgin olmadığını söyledi.

Araştırmaya göre, 18-34 yaş arasındakilerin sadece yüzde 54'ü bu tarz paylaşımlardan etkileniyor.

Müşteri analizi yapan Savvy Marketing şirketinin araştırmasında 1000'den fazla kişiden görüş alındı.

Verileri yorumlayan Savvy Marketing'den Alastair Lockhart, "İngiltere'de alışveriş yapanlar, sosyal medyadaki reklam içerikli ürün paylaşımlarına ne kadar güvenmeleri gerektiği konusunda değerlendirme yaparken son derece akıllı davranıyor" diye konuştu.

Lockhart ayrıca reklam paylaşımlarının her zaman belirgin olmadığını ve özellikle genç sosyal medya kullanıcılarının bu paylaşımlardan etkilendiğini söyledi.

Instagram ve YouTube

Geçen 10 yılda sosyal medyanın yükselişi, pazarlama ve reklam yöntemlerini değiştirdi. Bu değişimle beraber sosyal medyada çok takipçisi olan kişilerin bir ürün için reklam yaptığı paylaşımlar da arttı.

Kozmetik markaları ürünlerinin sosyal medya aracılığıyla reklamının yapılması için milyonlarca sterlin harcıyor. Markalar televizyon ve dergi gibi geleneksel reklam platformlarından Instagram ve YouTube'a yöneldi.

YouTube'un bilinen isimlerinden Jeffree Star, Forbes dergisine göre geçen sene 18 milyon sterlin kazandı.

Star, YouTube'da öğretici makyaj videoları yayımlıyor.

2014 yılında kendi kozmetik firmasını kuran Star'ın YouTube'da 11 milyon, Instagram'da ise 10 milyon takipçisi var.

'Satışlar bir saat içinde artabiliyor'

Sosyal medyadaki ürün tanıtımları, satışlar üzerinde hemen etki gösterebiliyor.

Londra'nın en çok bilinen alışveriş mağazalarından Selfridges'ten David Legrand, "Sosyal medyada çok takipçi sayısı olan bir kullanıcı herhangi bir ürün için tanıtım yaptığında, satışlarda bir saat içinde artış görebiliyoruz" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarına herhangi bir ürün için para ödenip ödenmediğinin belirlenmesinin kolay olmadığını söyleyen Legrand, "İnsanların hangi ürün için taraflı davranıldığını anlaması zor" yorumunda bulundu.

İzleme örgütleri alarmda

İngiltere'de herhangi bir marka sosyal medya kullanıcılarını ödüllendirdiğinde, bu tarz paylaşımlar Tüketici Hakları Koruma Kanunu'na tabi oluyor.

Ülkede sosyal medyada bilinen ünlülerin herhangi bir ürünün reklamı için ne kadar para aldıklarını ya da hediye kabul ettiklerini net şekilde açıklamamaları zaman zaman endişelere yol açıyor.

Reklam Standartları Kurumu bu konuda kuralların net olduğunu vurguladı ve geçtiğimiz günlerde reklam içerikli sosyal medya paylaşımları yapan kullanıcılar için bir kılavuz yayımladı.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu da konuya ilişkin soruşturma başlattı.