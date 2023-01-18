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Rekabet'ten 5 kozmetikçiye soruşturma

Rekabet Kurulu kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Biota, Colastin, Gerçek Kozmetik, Kozmoklinik ve MOT Grup şirketleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Giriş: 18.01.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Rekabet'ten 5 kozmetikçiye soruşturma
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti., Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. şirketleri hakkında soruşturma açma kararı aldı.

Rekabet Kurumu sitesinde yer alan açıklamada şu bilgilert yer aldı:

"Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 22.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 22-56/875-M(3), 22-56/875-M(4), 22-56/875-M(5), 22-56/875-M(6), 22-56/875-M(7) kararları ile Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti., Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi."

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