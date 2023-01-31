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Rekabet Kurumu traktör üreticilerine soruşturma açtı!

Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 10 üreticiye Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma kararı alındı

Giriş: 31.01.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Rekabet Kurumu traktör üreticilerine soruşturma açtı!
HABERTURK.COM

Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla 10 üretici hakkında soruşturma açılmasına, 23-01/17-M sayı ile karar vermiştir" denildi.

İşte hakkında soruşturma açılan üreticiler:

- AGCO Tarım Makineleri Tic. Ltd. Şti.

- Argo Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ

- Erkunt Traktör Sanayi AŞ

- Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ

- IPSO Tarım AŞ

- Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti.

- Same Deutz Fahr Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ

- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ

- Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ

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