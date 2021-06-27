Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, dijital pazarlara yönelik yasa çalışması yaptıklarını belirterek, dijital pazara yönelik tüketici ve satıcıyı korumaya alacak çalışmayı gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan açıklamaya göre, Küle, EMD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Küle, görüşmede, dijital pazara yönelik hem tüketici hem satıcıyı korumaya alacak yasa çalışmasını gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Dijital yasa konusunda Avrupa Parlamentosu ve Almanya'dan sonra ilk olacağız. Verinin nasıl toplanacağını, nasıl kullanılacağını, detaylı bilinirliği ortaya koyan bir yasa olacak." dedi.
Dijital pazarlara yönelik yasa çalışması başta olmak üzere kurumun gündemindeki konulara ilişkin bilgi veren Küle, dijital platformların yol açtığı muhtemel sorunlarla ilgili etkili bir düzenleme yapma ihtiyacının, dijital piyasalarda yeni iş modelleriyle yeni rekabet sorunlarının ortaya çıkmasıyla gündeme geldiğini kaydetti.
Küle, tüketicilerin tercihleriyle şekillenen bir dünyadan, büyük veri ve algoritmalarla tüketicinin tercihlerinin şekillendirildiği bir dünyaya evrilme olduğunu anlattı.
Dijital dönüşümün rekabet kurumlarının kendilerini yeni düzene hızla adapte etmelerini gerektirdiğini belirten Küle, "Kurumumuzca şimdiye kadar yürütülen inceleme ve soruşturmalarda da bu endişelerin artan şekilde piyasalara nüfuz ettiği görülmektedir. Üzerine düşen sorumluluğun farkında olan Rekabet Kurumu, kısa sürede yurt dışında da büyük yankılar uyandıran önemli kararlara imza atmış 'e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi ve Çevrim İçi Reklamcılık Hizmetleri Sektör İncelemesi' gibi sektörün nabzını tutacak iki önemli çalışmanın da son aşamasına gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Küle, Sanayi Devrimi'nden sonra daha etkin bir "Dijital Devrim" yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Dijital pazarlarla ilgili yasa hazırlıyoruz. Dijital yasa konusunda platformlarda tedirginlik hissediyoruz. Onların aleyhine olmayacağına sözü veriyorum. İş modeli çok değişti. Yerleşik firmalar oluştu, diğerlerine zarar verilmeyecek, verinin nasıl toplanacağı, nasıl kullanılacağı, detaylı bilinirliği ortaya koyan bir yasa olacak. e-Pazarda hem tüketici hem satıcı korunacak. Görüş almaya başlıyoruz. Bu yasanın gelecek yılın ilk yarısında yaşama geçmesini hedefliyoruz. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği gibi geniş bir kesimden görüş alacağız."
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