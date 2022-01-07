Rekabet Kurumu, 2021 raporunu yayımladı

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Rekabet Kurumu, "2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı. Buna göre, geçen yıl Kurum tarafından toplam 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi.

Özelleştirmeler hariç, bu işlemlerden 118'inde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş Türkiye kökenli şirketler olurken, bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli 42 milyar 568 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 95 milyar lira olan 7 özelleştirme işlemi incelendi. Böylelikle 2021 yılında Türkiye kökenli şirketler için 125 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli 137,5 milyar lira düzeyinde oldu.

Geçen yıl hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 14'le "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında, en yüksek işlem değeri ise yaklaşık 3,7 milyar lira ile "plastikten paketleme malzemeleri imalatı" alanında bildirildi.

Aynı dönemde incelenen 7 özelleştirme işlemi içinde de işlem sayısı bakımından 3'le"elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanı öne çıkarken, bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 89,3 milyar lira ile "havalimanı işletmeciliği" alanında gerçekleşti.

YABANCILAR 50 TÜRK ŞİRKETE YATIRIM YAPTI

Geçen yıl yabancı yatırımcılar tarafından 50 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 10 işlem ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar yer aldı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 22 milyar lira olarak belirlendi.

Aynı dönemde incelenen bir özelleştirme işleminde işlem tarafları yabancı yatırımcılar olurken, işlem bedelinin 89,3 milyar lira olduğu bildirildi. Özelleştirmeler de dahil edildiğinde, 2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 51 işlemde Türkiye kökenli şirketler için öngörülen toplam yatırım tutarının yaklaşık 111,3 milyar lira olduğu aktarıldı.

Geçen yıl, yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 173 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 654 milyar lira oldu.

Rapora göre, 51'i Türkiye'de ve 173'ü yurt dışında olmak üzere, yabancı yatırımcıların 2021 yılında küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları toplam 224 işlem, ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar, finansal hizmetler, kimyasal ürünlerin imalatı, programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, makine ve ekipman imalatı ile temel eczacılık ürünleri imalatı oldu.

Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 11 gün sonra karara bağladı. Bu dönemde Kurulca 2 işlem nihai incelemeye alınırken, 3 işleme ise bildirim taraflarından alınan taahhütler çerçevesinde izin verildi.