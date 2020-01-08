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Rekabet Kurumu tarafından 2013 yılından itibaren her yılbaşında bir önceki yıla ilişkin yıllık birleşme ve devralma görünüm raporunun 2019 versiyonu yayımlandı.

Geçmiş bir yılda Rekabet Kurumu tarafından incelenen birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin verileri içeren rapora göre 208 adet birleşme ve devralma incelendiği belirtildi.

Buna göre, 2019 yılında özelleştirmeler hariç olmak üzere, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu 91 işlemde toplam işlem bedelinin yaklaşık 42,9 milyar TL olduğu tespit edildi ve son 7 yılın en yüksek değerine ulaşıldı.

2018 yılında 85 işlemin toplam hacmi 30,1 milyar TL olmuştu, böylelikle bir önceki yıla kıyasla toplam işlem hacminde nominal olarak yaklaşık yüzde 42 düzeyinde bir artış yaşanmış oldu.

Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde en yüksek işlem bedeli 15,48 milyar TL olurken ortalama işlem bedeli 471 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bedeli 1 milyar TL üzerinde olan işlem sayısı 8 olurken, en yüksek işlem bedeli “parasal aracı kuruluşların faaliyetleri” alanında bildirildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye İşlemleri içinde tüm tarafları sadece Türkiye kökenli kişiler/şirketler olan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri yaklaşık 6 milyar 246 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında Türkiye İşlemleri içinde tüm tarafları sadece yabancı kökenli kişiler/şirketler olan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri yaklaşık 17 milyar 587 milyon TL, taraflarından en az birer adedi Türkiye ve yabancı kökenli şirketler olan işlemler için işlem değeri ise yaklaşık 19 milyar 29 milyon TL olarak hesaplanmıştır." dendi.

2019 yılında Türkiye kökenli şirketlerinin devir konusu olduğu devralma işlemlerinde yabancı yatırımcılar tarafından yapılması öngörülen 46 ayrı işlemde toplam yatırım tutarı yaklaşık 36,2 milyar TL oldu bir önceki yıla göre yüzde 143 artış yaşandı.

Türk şirketlerine doğrudan yapılan yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada Japonya, ardından Fransa geldi. İşlem hacmi bakımından ise ilk iki sırayı Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda kökenli yatırımcılar aldı.

İşlem sayısı bakımından, özelleştirme işlemleri hariç olmak üzere en çok işlem elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşti. Ana faaliyet alanları bakımından yapılan gruplandırmaya göre en yüksek işlem hacmi gerçekleşen ilk alan “finansal hizmet faaliyetleri” oldu. Onu kimyasal ürün imalatı ile “elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı” izledi.