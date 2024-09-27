Rekabet Kurulu onayladı: Getir'de yeni dönem

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Hızlı market teslimat sektörünün önde gelen markalarından Getir’in Haziran ayında kamuoyu ile yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu paylaşmasının ardından yapılan başvuru üzerine Rekabet Kurulu, 19.09.2024 tarihinde aldığı karar ile şirketin market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesinin Mubadala Investment Company PJSC tarafından devir alınmasını onayladı.

Yeni yapıda Getir’in kurucularının azınlık hissesinin market ve yemek teslimatı işinde devam edeceği öğrenildi. Ayrıca Getir'in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerinin ise kontrolü Getir kurucularında kalmaya devam ederken, çoğunluk hisseleri de Getir kurucularına geçecek.