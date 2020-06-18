Rekabet Kurulu'ndan bazı birleşme ve devralma işlemlerine onay

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Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, kurul, Delphi Technologies Plc'nin tek kontrolünün BorgWarner Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Tasaco Tarım San. ve Tic. AŞ. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Tamamına sahip olduğu iştiraki Mitsubishi Chemical Corporation aracılığıyla Mitsubishi Chemical Holdings Corporation ve Ube Industries Ltd. arasında bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Adient Plc'nin otomotiv kumaşı iş kolunun tek kontrolünün Sage Automotive Interiors Inc. aracılığıyla Asahi Kasei Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.