Rekabet Kurulu'ndan 8 teşebbüse 91 milyon lira ceza

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Rekabet Kurulu'nun, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, 8 teşebbüs hakkında, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle bireysel muafiyetten yararlanamayacaklarına ve toplam 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, 12 teşebbüs hakkında, ilgili kanunu ihlal ettikleri belirlenemediğinden idari para cezasına gerek olmadığına karar verildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.