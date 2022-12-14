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Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları hakkında yürütülen rekabet soruşturması uzlaşmayla bitti

Rekabet Kurulunun, Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Schafer markasının sahibi olan şirkete, 4 milyon 13 bin 24 TL ceza uygulanmasına karar verilmiş, yüzde 25 oranında indirim yapıldı

Giriş: 14.12.2022 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Rekabet Kurulu'ndan 3 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu'ndan 3 milyon TL ceza
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AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, firmanın sunduğu uzlaşma metninin kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi. Firmanın, bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve bayilerin e-pazaryeri platformları üzerinden yapacakları internet satışlarına müdahale etmek suretiyle pazardaki rekabeti kısıtladığı ve Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi.

Teşebbüse, 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 4 milyon 13 bin 24,56 lira idari para cezası verildi. Ancak uzlaşma usulü sonucunda, teşebbüslere verilecek idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulandı ve firmaya 3 milyon 9 bin 786,42 lira tutarında idari para cezası kesildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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