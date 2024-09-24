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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu'nda bazı okullarda uygulanan yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma toplantısı - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu'nda bazı okullarda uygulanan yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma toplantısı

        Kocaeli'de yemek ve eğitim ücretlerini birlikte tespit ettikleri ve öğretmenlere yönelik iş gücü pazarında rekabeti kısıtladıkları iddiasıyla bazı özel okullara yönelik açılan soruşturma kapsamında, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ (Doğa Koleji) Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:49
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        Özel okullardan 'Rekabet' savunması
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        Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

        Küle, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

        Soruşturma heyeti temsilcisi, Kocaeli'de faaliyet gösteren söz konusu özel okulun bu ildeki diğer bazı özel okullarla birlikte yemek ücretlerini tespit ettiği ve öğretmenlere yönelik iş gücü pazarında rekabeti kısıtladığı iddiasıyla soruşturmanın açıldığını söyledi.

        Temsilci, yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme sonucunda, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'nin kanunu ihlal ettiğini savunarak, teşebbüse idari para cezası uygulanması talebinde bulundu.

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        Şirket temsilcisi ise teşebbüsün rekabeti ihlal ettiğini ispatlar nitelikte somut delil bulunmadığını savundu.

        Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

        18 ÖZEL OKUL UZLAŞMAYA BAŞVURMUŞTU

        Söz konusu iddialar kapsamında yürütülen soruşturmada 18 özel okul uzlaşma yoluna gitmişti.

        Bu kapsamda bir özel okul bakımından yemek ücretlerinin birlikte belirlenmesi, bir özel okul açısından eğitim ücretlerinin birlikte tespit edilmesi, 11 özel okul bakımından eğitim ve yemek ücretlerinin birlikte kararlaştırılması ile iş gücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı eylemler, 5 özel okul bakımından ise yemek ücretlerinin birlikte belirlenmesi ile iş gücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı eylemler nedeniyle olmak üzere 18 okula 7 milyon 33 bin 717 lira idari para cezası verilmişti.

        Söz konusu dosya kapsamında uzlaşma usulüne başvurmayan tek taraf ise bugün sözlü savunma toplantısı yapılan Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ olmuştu.

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