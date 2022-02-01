HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, Japonya merkezli Dydo Drinco'nun Türkiye'deki şirketi olan Dydo Drinco Türkiye'ye 4. maddeyi ihlalden soruşturma açtı.

2016 yılında Yıldız Holding’in içecek şirket hisselerinin yüzde 90’ının satın alınmasıyla kurulan DyDo Drinco Türkiye'nin markaları arasında Saka, Çamlıca, Cola Turka, Maltana, İçim, Link, Sunny ve Joozy öne çıkıyor.

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre hâlihazırda 5 üretim tesisi ve yaklaşık 600 çalışanı bulunan DyDo Drinco Turkey, DyDo Grup Holding’in konsolide net satış payının yüzde 10’unu oluşturuyor.

Rekabet Kurulu'nun soruşturmayı yapacağı 4054 sayılı kanunun 4. maddesi belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri yasaklıyor.