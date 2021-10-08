Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Reebok International Ltd (ABD), Reebok International Limited (UK) ve Reebok Marketing GmbH üzerindeki tek kontrolün Authentic Brands Group LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Allnex Holding GmbH'nin tek kontrolünün PTT GC International (Netherlands) B.V. aracılığıyla PTT Global Chemical Public Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Atotech Limited'in tek kontrolünün MKS Instruments Inc. tarafından devralınması işleminin onaylanması uygun görüldü.