Reisi, Amanpour ile röportajını iptal etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, CNN'in dünyaca ünlü sunucularından Christiane Amanpour'un New York'taki röportaj için başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine CNN ile röportajını iptal etti.

"REİSİ'DEN HİÇBİR İZ YOKTU"

Amanpour yaşanan olayı Twitter hesabı üzerinden böyle anlattı:

"İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amini'nin geçen hafta 'ahlak polisi' tarafından tutuklanmasının sonrasında öldürülmesinin ardından kadınlar başörtülerini yakıyor. İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece, tüm bunları ve daha fazlasını Cumhurbaşkanı Reisi'ye sormayı planladım. Bu, Başkan Reisi'nin BM için New York'a yaptığı ziyaret sırasında ABD topraklarındaki ilk röportajı olacaktı. Haftalarca süren planlama ve sekiz saatlik çeviri ekipmanı, ışıklar ve kameralar kurduktan sonra hazırdık. Ancak Cumhurbaşkanı Reisi'den hiçbir iz yoktu. Görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra bir yardımcı geldi. Cumhurbaşkanı'nın, Muharrem ve Safar ayları olduğu için başörtüsü takmamı önerdiğini söyledi. Kibarca reddettim. Başörtüsüyle ilgili hiçbir kanunun veya geleneğin olmadığı New York'taydık. Daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının kendileriyle İran dışında görüştüğümde bunu talep etmediğini de belirttim. Yardımcı, başörtüsü takmazsam görüşmenin olmayacağını açıkça belirtti. Bunun 'saygı meselesi' olduğunu söyledi ve ülkeyi kasıp kavuran protestolara atıfta bulunarak İran'daki duruma atıfta bulundu. Bu eşi benzeri görülmemiş ve beklenmedik duruma katılamayacağımı bir kez daha söyledim. Ve böylece uzaklaştık. Görüşme gerçekleşmedi. İran'da protestolar devam ederken ve insanlar öldürülürken, Cumhurbaşkanı Reisi ile konuşmak önemli bir an olurdu."