Korona kesinlikle normal bir grip değil. Kendimi mental olarak hazırlamak için çok az zamanım oldu. En kötüsü olup hastalığa yakalandığında, korku seni sarmaya başlıyor. Her geçen gün daha kötü hissettiğinde de bu korku aryıyor. Şu anda tekrar vücudumun normal çalıştığını hissetmeye başladım.