15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Mart 2020 sonuçlarına göre, mart ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0,62, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,15 arttı.
Kamuoyunda "markalı projeler" olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,62, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,15 ve endeksin başlangıç dönemi olan Ocak 2010'a göre ise yüzde 93,80 oranında nominal artış gerçekleşti.
Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, mart ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,27, 2+1 konut tipinde yüzde 0,10, 3+1 konut tipinde yüzde 0,21 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,06 oranında nominal artış yaşandı.
YABANCIYA SATIŞ ORANI YÜZDE 9.94
Mart ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 9,94’lük kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı ve satışların son 6 aylık ortalaması yüzde 8 olarak gözlendi. Bu satışlarda yüzde 40,82 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, mart ayında peşinat kullanım oranı yüzde 43,44, banka kredisi kullanım oranı yüzde 26,17 ve senet kullanım oranı yüzde 30,39 olarak gerçekleşti. Şubat ayında peşinat kullanımı yüzde 47,46, banka kredisi kullanımı yüzde 20,25, senet kullanımı yüzde 32,29 seviyesinde gerçekleşmişti.
Mart ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 4,17 oranında erime gözlendi. Şubat ayında stok erime hızı yüzde 5,30 oranında gerçekleşmişti.
Mart ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 50,16’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 49,84’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Şubat ayında ise satışların yüzde 50,06’sı bitmiş, yüzde 49,94’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.
"GAYRİMENKUL YATIRIMLARINA YABANCI İLGİSİ SÜRÜYOR"
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nden (GYODER) yapılan açıklamada, endekse ilişkin şu ifadeye yer verildi:
“2019’un son ayından itibaren artan stok erime hızının, bu yılın mart ayında da devam ettiği ve yabancıya satışlarda önemli bir hareketlilik yaşandığı görülüyor. Ülkemizde küresel salgın önlemlerinin alınmaya başlandığı mart ayında, markalı konut projelerinde yabancıya satış oranının yüzde 9,94 seviyesinde olması, gayrimenkul yatırımlarına yabancı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.”
REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,62, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,15 oranında artış gerçekleştiğini belirterek, "Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, şubat ayına göre mart ayında banka kredisi kullanımında yüzde 29,23 oranında artış gözlenirken, peşinat kullanım oranı ve senet kullanım oranında ise azalış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı mart ayında yüzde 9,94 seviyesindedir ve bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 40,82’lik tercih oranı ile öne çıktığı görülmektedir.” ifadelerini kullandı.
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