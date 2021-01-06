Son yılların en iyi aksiyon filmleri arasında gösterilen Rehine, bu akşam Türk televizyonlarında izleyecinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

REHİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir zamanlar emrinde çalıştığı örgüt tarafından ihanete uğrayan eski ajan Jim Terrier, tehlike dolu geçmişini ardında bırakıp yeni bir hayata başlamanın arefesindedir. Terrier, sevgilisi Anne ile evlenip sıradan bir adam olmanın planlarını yaparken eski iş arkadaşları ve patronları tarafından takip edildiğini fark eder.

Peşindeki eski dostlarından kurulu dünyanın en güçlü örgütünün tek hedefi Jim Terrier'ı öldürmektir. Jim yeni düşmanlarıyla yüzleşip hayatta kalmaya çalışırken canı tehlikede olan tek kişinin kendisi olmadığını anlar. Artık sadece kendisini değil, tek varlığı Anne'i de korumak zorundadır.

REHİNE OYUNCULARI KİMLER?

Jean-Patrick Manchette'nin romanından beyazperdeye uyarlanan yapıtın yönetmeni Pierre Morel. Filmin oyuncu kadrosundaysa Idris Elba, Javier Bardem, Sean Penn ve Ray Winstone gibi isimler bulunuyor.