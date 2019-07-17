Apple, aralarında tekerlikli sandalye kullananların, elinde bastonla yürüyen, görme engellilerin ve işaret dili kullanan işitme engellilerin de bulunduğu bir dizi yeni emojiyi kullanıma açıyor.

Geçen yıl önerilen tasarımlar için Apple sözcüsü, "Çeşitliliğin her türlü biçimde artması Apple değerlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yeni seçenekler, emoji klavyesindeki önemli bir boşluğu doldurmaya yardımcı olacak. Ayrıca yeni tasarımlarda 'tokalaşan eller' emojisi için ten tonu varyasyonlarının yanı sıra, flamingo, waffle ve falafel simgeleri de dahil olmak üzere yiyecekler gibi hayvanlara da yer verilecek." dedi.

Apple, yeni emoji karakterlerini onaylamaktan sorumlu olan Unicode Consortium tarafından kabul edilen yeni emojiler için engelli kişilerin yaşam deneyimlerini konuşmak ve onlara uygun emojilerin ne olduğunu öğrenmek için engellilerle görüşmeler sağladığını belirtti.

Şu anda ilan edilen yaklaşık 20 ikon olduğunu ve sonbaharda yeni seçeneklerin de kullanıma açılacağı belirtildi.