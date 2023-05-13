METROYLA DAHA KOLAY YOLCULUK

Görme engelliler için metro ile yolculuk yapmanın zorluğunu "yol arkadaşı" ile yendiğini belirten Kaşıkçı, Esmer'in insanlarla uyum içerisinde yaşadığını ifade etti.

"İnsanlarla uyum içerisinde yaşıyor. İnsanlarımız bazen korkuyorlar ama kesinlikle rehber köpeklerin ısırmadığını, havlamadığını ve panik hareketler yapmadığını söyleyebilirim. Esmer'e komut vermediğim sürece hiçbir şekilde hareket etmiyor." diyen Kaşıkçı dünyada yaygın olan rehber köpeklerin Türkiye'de de çok daha yaygınlaşmasını arzuladığını belirtti.

Kaşıkçı, rehber köpeklerle tüm engellilerin, özellikle de engelli kadınların daha bağımsız hareket edebileceğine inandığını söyleyerek "Ben de engelli bir kadın olarak tüm görme engelli kadınların rehber köpek deneyimini yaşamasını canıgönülden diliyorum." dedi.

- "Bir görme engellinin hayatını daha da kolaylaştırmak amacı ile yapılıyor"

Rehber Köpekler Derneği eğitmeni Burcu Bora da uyum yakalayan görme engelli ve rehber köpeklerin eğitim sonrasında bir arada yaşamaya başladıklarını söz konusu can dostlarının her yıl dernek üyelerince kontrol edildiğini dile getirdi.

Rehber köpeklere kapsamlı bir eğitim verildiğini vurgulayan Bora bu konudaki farkındalığın artması için gayret ettiklerini anlattı.

Bora, "Köpeği ücretsiz olarak görme engelliye veriyoruz. Mama ve veteriner masrafları sponsorlarımızca karşılanıyor. Hiçbir bedel ödemiyorlar, hiçbir maddi beklentimiz de yok. Tamamıyla bir görme engellinin hayatını daha da kolaylaştırmak amacı ile yapılıyor." diye konuştu.

Burcu Bora, görme engellilerin derneğe ulaşarak rehber köpek için başvuruda bulunabileceğini söyledi.