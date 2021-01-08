'Rehavete kapılabileceğimiz bir gün dahi yok'

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Koç Üniversitesi-TÜSİAD tarafından online olarak düzenlenen "2021 Yılında Türkiye Ekonomisi" konulu panelin açılış konuşmasını yaptı. Ekonomide yeniden güven sağlamanın uzun zaman alacağını kaydeden Kaslowski ''Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok; belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz'' dedi.

Hukuk ve ekonomi reformlarının hızla hayata geçmesinin önemine dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şöyle konuştu: ''Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var: Fiyat istikrarı ve finansal istikrar; enflasyonu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da maalesef mümkün olamıyor. Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz; enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir. Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabiliyor; hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzu olumlu etkileyebilecek. Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok; belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz.''