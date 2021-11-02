Rehabilitasyon merkezinde skandal!

Olay, 28 Temmuz'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, merkezde bakımı yapılan ismi açıklanmayan bedensel engelli kişinin yere düşüp, sürünerek odaya girmesi ve görevlilerin de kayıtsız kalmasına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Görüntülerde koridorda yere düşen bedensel engelli kişiyi fark eden iki kadın görevli, yanına gelip bir süre konuşuyor, ardından ayrılıyor. Engelli, yerde yatıp ve oturduktan sonra sürünerek odaya girmeye çalışırken çalışanların da bu duruma kayıtsız kalıyor.
Yaşanan olayın rehabilitasyon merkezince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da, dün bazı basın ve yayın kuruluşlarında ilçedeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde çekilen görüntülerle ilgili haberler yer aldığı anımsatıldı.
Merkezde kalan S.T'nin 28 Temmuz'da düşerek yaralanmasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yaralanmanın kazaen gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği kaydedildi.
Ancak haberde yer alan "rehabilitasyon merkezi çalışanlarının engelliye müdahale etmeyip yanından geçip gittikleri, bunun yaşanan ilk olay olmadığı ve kimseleri bulunmadığı için mağdurların çalışanlardan şikayetçi olmadıkları' yönündeki iddiaların soruşturmayı gerektirdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:
"İlgili personel hakkında 'görevi kötüye kullanma ve yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçlarından resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."
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