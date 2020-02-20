Reha Yalnızcık'tan 40. yıla özel sergi

40. sanat yılını kutlayan sanatçı Reha Yalnızcık'ın “SEYAHATNAMEDEN-Yolculuklardan Çeşitli Tadlar, Pullar ve Kartpostallar” temalı sergisi, 7–24 Mart tarihleri arasında Galeri Diani’de sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Reha Yalnızcık’ın, 7 Mart– 24 Mart 2020 tarihleri arasında Galeri Diani’de açacağı “Seyahatname’den–Yolculuklarda Çeşitli Tadlar, Pullar ve Kartpostallar” temalı sergisinde, düşünce dünyasında çıktığı yolculukların uğrak yerlerinden farklı farklı noktalara bakışlar, çeşitli tadlar, pullar ve kartpostallar yer alıyor.

Kendine has tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Yalnızcık, bugüne kadar kadar 80’in üzerinde kişisel sergi açtı, 150'ün üzerinde de karma sergiye katıldı. Ayrıca kendi gibi ressam olan kızı Perincan Yalnızcık ile ortak 14 sergiye imza attı. 1988-89 yıllarında çocuklara televizyondan resim dersleri verdi.

Pek çok soruna göndermeler içeren resimleriyle oluşan sergilerinin dışında, çok önem verdiği düşünme eğilimine dikkat çekme adına 1992 yılında düşünce kitapları yayınladı. Yurtiçi ve yurtdışında çok çeşitli yayınlarda yer aldı. Kartpostal, kupa ve telefon rehberi gibi UNICEF ürünleri için eserleri seçildi, yayınlandı.

1992 yılında sanatçıya Çocuk Vakfı tarafından "Son Kırk Yılın Çocuk Resimlerine Katkı Ödülü", Inepo'nun ilk kez dağıttığı "Çevre Sanat Ödülleri"nden; "Resim Dalı" ödülü verildi. 2013 yılında ise Dünya Kardeşlik Birinciliği Mevlana Yüce Vakfı’nın, Plastik Sanatlar ödülüne layık görüldü.