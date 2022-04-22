Reha Muhtar'ın 'kırmızı' tarzı

Televizyon programcısı ve gazeteci Reha Muhtar, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Muhtar, basın mensuplarının objektiflerine yansıdı.

Reha Muhtar, giymeyi tercih ettiği kırmızı renkli spor kıyafetleriyle dikkat çekti. Kulaklıklarını takan 62 yaşındaki gazeteci, daha sonra yürüyüş yaptı.