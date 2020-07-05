Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tatil sezonunu Bodrum'da açan Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. Kahve içip, sohbet ederek günü geçiren ikili, öğle sıcağında bunalınca denize girerek ferahladı.

2007 yılında birlikte yaşamaya başlayan Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur, 2009'da Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizlerini kucaklarına aldı.