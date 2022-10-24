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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Reha Muhtar, önceki gün oğlu Poyraz Deniz Muhtar ile birlikte Bebek'te kahvaltı yaptı. Yemek sonrası gazeteciler, Muhtar'a eski eşi Deniz Uğur'un kızına şiddet uyguladığı iddiası soruldu.

"ÇOCUĞUN YANINDA KONUŞMAYALIM" Konuyla alakalı sessiz kalmayı tercih eden Reha Muhtar, oğlunun yanında konuşmanın doğru olmadığını belirtti. Muhtar, "Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım... 13 yaşındaki çocuk..." diyerek, oradan uzaklaştı.

"AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL!" Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın, "Akli melekeleri yerinde değil!" diyerek, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

"BU MU ANNELİK!" DEMİŞTİ Reha Muhtar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp, velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!" ifadelerini kullanmıştı. "İLK ÖNCE PSİKOLOJİK ŞİDDETLE BAŞLADI" Türkiye’nin konuştuğu olayda sır...

VELAYET DAVASINDA KARAR Deniz Uğur ile reha Muhtar arası...