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Regaip Kandili namazı ve kılınışı detaylı rekat rekat anlatım

Regaip Kandili namazı ve kılınışı her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek RegaipKandili'ni idrak edecekler tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Regaip Kandili namazını kılmak isteyenler için Regip Kandili namazı kılınışını haberimizde derledik. İşte bugüne özgü rekat rekat Regaip Kandili namazı kılınışı...

Giriş: 26.01.2023 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan Regaip Kandili için bekleyiş başladı. 2023 yılının ilk kandili olacak olan Regaip Kandili bu yıl 26 Ocak tarihinde idrak edilecek. Regaip Kandili namazının nasıl kılınıyor sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, "Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl, ne zaman kılınır?" İşte detaylar...

  • REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? 

    Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Kandillere özel namaz ve ibadet şekli var mı?" sorusu şu şekilde cevaplandırılıyor:

    "Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. 

  • andil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

    Ancak isteyenler kandil gecelerinde tesbih namazı ve kaza namazı kılabilir.

  • REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

    Ayet-i kerîmede buyrulur:

    “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

    Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

    Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

    “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

    Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

    Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

    Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

    Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

    Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

    Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

    Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

    Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

    Tekrar secde edip yine yetmiş kere

    Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

    Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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