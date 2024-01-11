Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024: Resimli, yeni kısa, dualı, ayetli Regaip Kandili mesajları ile Kandiliniz Mübarek Olsun yazısı indir

        Resimli Regaip Kandili mesajları: Yeni, dualı ve ayetli Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun mesajı

        Regaip Kandili mesajları 2024 yılının ilk kandilinde araştırılıyor. İslam alemi, üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili'ni idrak ediyor. Bugünün manevi duygularını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Regaip Kandili mesajlarını derledik. İşte, yazılı ve görselli "Kandiliniz Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Kandiller" mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üç ayların ilki Recep ayının müjdeleyicisi Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İslam alemi bir Regaip Kandili'ne daha kavuşmanın heyeacanı içerisinde. Bu özel günde dualarını ve içten dileklerini sevdikleriyle paylşamak isteyenler için dualı, hadisli en güzel kandil mesajlarını haberimizde derledik. İşte, resimli 'Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun' sözleri ile kısa ve uzun görselli Regaip Kandili mesajları...

        • 2

          RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

          Bu mübarek gecede, yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan kalplerimiz, sevgiyle dolup taşsın. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        • 3

          Regaip Kandili, duaların en güzel ve samimi şekilde yükseldiği, günahların affedildiği bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin.

        • 4

          EN GÜZEL VE KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

          Regaip Kandili'nin feyziyle, geçmişin pişmanlıklarını unutun, geleceğe umutla bakın. Rabbim, tüm dualarınızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

          Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.

        • 5

          Regaip Kandili, kalplerin tertemiz olduğu, duaların en güçlü olduğu bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        • 6

          Bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde olmanız ve kalplerinizin nur ile dolması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        • 7

          HAYIRLI KANDİLLER SÖZLERİ

          Regaip Kandili'nin bereketiyle, hayatınızdaki güzellikler çoğalsın, dualarınız kabul olsun. Rabbim, bizleri affetsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        • 8

          Regaip Kandili, geçmişin hatırlanıp, geleceğe umutla bakılan bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

          REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

        • 9

          YAZILI REGAİP KANDİLİ MESAJI

          Regaip Kandili'nin nuruyla, hayatınızın her anı aydınlanıp, sevgi dolu geçsin. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        • 10

          Bu mübarek gecede, kalplerimizdeki kini, nefreti silip sevgiyle doldurmayı diler, Rabbimden af ve mağfiret niyaz ederim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        • 11

          RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Regaip Kandili'nin bereketi üzerinize olsun, dualarınızın kabul gördüğü, sevdiklerinizle huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle.

        • 12

          Regaip Kandili, insanların birbirine yaklaştığı, kardeşçe kucaklaştığı bir gecedir. Rabbim, bütün dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

          Bu mübarek gecede, dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul olmasını temenni eder, Regaip Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

        • 13

          Bu mübarek Regaip Kandili'nde dualarımızın kabul olması, kalplerimizin nur ile dolması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

          Bu gece ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

        • 14

          DUALI VE HADİSLİ KANDİL SÖZLERİ

          Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

          Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

        • 15

          Regaip Kandili, kalplerin temizlendiği, duaların kabul olduğu bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

          Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.

        • 16

          Yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan bu mübarek gecede, gönüllerimiz bir olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

          İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

        • 17

          REGAİP KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Regaip Kandili, geçmişin muhasebesini yapma, geleceğe umutla bakma ve en önemlisi kalbindeki sevgiyi artırma zamanıdır. Dualarınız kabul olsun!

        • 18

          Regaip Kandili'nin bereketiyle, yüreğinizdeki güzellikler çoğalsın, gönül huzur bulsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        • 19

          Regaip Kandili, kalplerin birbirine yaklaştığı, sevgi ve hoşgörüyle dolup taştığı bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Habertürk Anasayfa