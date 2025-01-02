Regaip Kandili duası (Türkçe - Arapça okunuşu): Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Regaip Kandili duası gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İslam aleminin heyecanla beklediği üç ayların habercisi Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe bugün idrak ediliyor. Yılın ilk kandil gecesinde eller semaya yükselecek ve bol bol dua edilecek. Bu mübarek günü ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi ''Regaip Gecesi'nde hangi dualar okunur?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler için Diyanet ve dini kaynaklar taranıyor. İşte Regaip Kandili duası okunuşu Türkçe - Arapça…
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Regaip Kandili duası Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı ile ilgili araştırmalar başladı. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç ayların habercisi Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak ediliyor. Yılın ilk kandil gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu mübarek gecede okunacak dualar ve sureleri araştırıyor. Peki, Regaip Kandili okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte detaylar…
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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ
Regaip Kandili'nin gelişi bu yılda büyük mutlulukla karşılandı. Üç aylara kavuşmanın huzuru yaşanırken, kandil gecesi eller semaya yükselecek. Okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerle gecenin feyzinden en verimli şekilde faydalanılacak.
Regaip Kandili'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler ve okunacak dualar şöyle;
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Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.
Bu mübarek gecede Kur'an- Kerim okumak, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmek, kaza ve nafile namazları kılmak, tefekkürde bulunulmak ve tövbe etmek gibi her zaman yapılan ibadetlere başvurulabilirsiniz.
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REGAİP KANDİLİ DUASI
Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyâm", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.
Buna göre bu doğrultuda özel bir dua bulunmezken Recep ayında yapılan ibadetlerden hareketle şöyle dua edilebilir:
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Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm
Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun.
İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:
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YA İLAHE'L-ALEMİN!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.
EY ÇARESİZLER ÇARESİ!
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.
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REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ
Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:
"Lâ ilâhe illallah",
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",
"Estağfirullah",
"Sübhànallah",
"Elhamdülillâh",
"Allahu ekber",
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",
"Allah" (C.C)
tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.
Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.
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REGAİP KANDİLİ TESBİHLERİ
1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi
Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”
2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr
Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile."
3. Lâ ilâhe illallah
Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”
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