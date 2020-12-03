'Reformlar hızlandırılmalı'

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) çevrim içi olarak yapılan Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında hükümete reformların hızlandırılması çağrısı geldi. "Faiz oranlarını kalıcı olarak düşürmek istiyorsak enflasyonu düşürmemiz, ekonomik reformları yapmamız, siyasi ve jeopolitik riskleri hafifletmemiz ve öngörülebilirliği sağlayacak olan hukuk reformlarını tamamlamamız gerekiyor." dedi.
Ekonomik gelişmeler açısından 2021'in 2020’ye kıyasla daha fazla umut vaat ettiğini söyleyen Özilhan ''Umuyoruz ki aşağı yönlü gidişat artık yavaşlayıp durmuş ve yukarı doğru hareketlenme başlamıştır; ekonomi yönetiminde hata yapılmaması durumunda bir dizi gösterge iyileşme sürecine girecek'' diye konuştu.
Üretimde yurtdışına bağımlılığın, pandemi döneminde olduğu gibi nihai ürün ve ara girdi temini açısından büyük sorun yarattığına vurgu yapan Özilhan şöyle devam etti: ''Stratejik ürünlerin yurtiçi üretim imkanlarını geliştirecek ama bunu piyasa dinamiklerini bozmadan yapacak bir model üzerinde düşünmemiz gerek. Üretimi artıracaksak bunu reel faiz oranlarının yüksek değil, elverişli olduğu bir ortamda yapabiliriz. Makro ekonomik istikrarın ciddi ölçüde bozulduğu durumlarda şok tedavisi olarak faiz artışı kaçınılmaz; ancak şok tedavisi uzun süre kullanılmaz, kullanılırsa başka rahatsızlıklar baş gösterir. Yüksek reel faiz para üzerinden para kazanmaktır, para üretime gitmez. Geleceğe ilişkin belirsizlikler azalırsa, enflasyon beklentileri düşerse, siyasi ve ekonomik riskler hafiflerse faizler de düşme eğilimine girer. Faizleri kalıcı olarak düşürmek istiyorsak enflasyonu düşürmemiz, ekonomik reformları yapmamız, öngörülebilirliği sağlayacak olan hukuki reformları tamamlamamız gerek; aksi
takdirde faizler asansör gibi iner çıkar''
Özilhan yabancı sermaye yatırımları için hukukun üstünlüğünü tesis etmenin mutlak zorunluluk olduğunun altını çizdi.
'YENİ BAŞLANGIÇ OLANAĞI DOĞDU'
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de yeni ekonomi yönetimi ile yeni başlangıç olanağı doğduğunu kaydetti.
Alınan ilk tedbirlerin piyasada hemen rahatlamaya yol açtığını belirten Kaslowski ''Ekonomi yönetiminde neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz; yalınlık, şeffaflık, öngörülebilirlik, kurumsallık, hesap verilebilirlik, karar vericilerle ekonominin aktörleri arasında yapıcı ve süreklilik arz eden bir iletişim. Piyasaların işleyişi ve sermaye akışlarının yönü rasyonel yaklaşımlara, iyi yönetime, konusuna hâkim teknokrat ve bürokratlara gereksinim duyuyor; ancak bunlar hukukun üstünlüğü, güvenilir yargı sistemi olmadan sürdürülebilir büyüme ve yatırım sermayesinin ülkeye akmasını tek başlarına sağlamaya yetmiyor. Bu nedenle hukuk ve yargı reformunun da bu reform gündemi içinde olduğunu duymak memnuniyet verici oldu'' dedi.
Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Kaslowski ''AB ile ilişkilerimizde karşılıklı suçlamalarla bir yere varılmayacağını iki tarafın da anlaması gerek; sert üslupla yapılan tartışmaların kimseye yarar getireceğini sanmıyoruz. Gelecek haftaki AB zirvesi Türkiye-AB ilişkileri için kritik önemde; üslup sertliği ve diyalog eksikliği, Ekim'de AB Konseyi'nde açıklanan Türkiye kararlarındaki olumlu açılımın, Aralık Zirvesi'nde önünün tıkanmasına yol açabilir'' değerlendirmesini yaptı.
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