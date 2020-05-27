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Bu yolculuk esnasında; hem her bir şehrin görülmesi gereken yerlerini öğrenecek, çarşılarını gezip, oraya ait meşhur zanaatlarını, el sanatlarını keşfedeceksiniz hem de o şehre ait efsane lezzetleri! Üstelik bu lezzetlerin nasıl yapıldıklarına tanık olacaksınız.

İçinde bulunduğumuz dönemi atlatır atlatmaz ilk fırsatta gitme planları yapacağınız duraklardan Diyarbakır, İzmir, Antakya, Nevşehir, Edirne ve Kars memleketimizin her bir köşesi gibi kendi içinde birer hazine barındırıyor.

'Refika'yla Memleketin Hazineleri' serisinde gezilen altıncı durak Kars oluyor. Kısa bir Kars turu yapılan programda, gravyerinden kaşarına, doğal güzelliklerinden yemeklerine kadar birçok güzelliği keşfedebilirsiniz.

Ayrıca Kars'ta da Iğdır'da da çokça yapılan, köftelik eriği ve sosunda mis gibi reyhani ile yerken sizi kokusuyla çıldırtacak bir lezzet 'taş köfte' yapılıyor. Memleketimizin efsane lezzetlerini kaçırmamak için haydi ekran başına!

'Refika'yla Memleketin Hazineleri', 29 Mayıs Cuma günü saat 14.45'te Show TV'de!