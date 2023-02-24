DHA

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası Kayseri'de çeşitli hastanelerde tedaviye alınan ve refakatçisi olmayan çocuklar için 21 aile, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Başsavcılık koordinesinde, hekimler eşliğinde kan örnekleri alınarak DNA incelemesi yapıldı. Refakatçisi olmayan, 1'i ikiz olmak üzere 22 çocuğun annelerinden alınan kan örnekleri, incelendi.

Çalışma sonrası 4 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan resmi yazışma sonrası bakanlık aracılığıyla DNA testi uyuşan ailelerine teslim edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan kan örneklerinin 3 gün ile 1 hafta içinde sonuçlandığı belirtildi.