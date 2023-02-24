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Refakatçisiz depremzede 4 çocuk, DNA testiyle ailelerine teslim edildi

Deprem sonrası bölgeden Kayseri'ye sevk edilen ve refakatçisi olmayan çocuklar için 21 aile, DNA testi başvurusu yaptı. Alınan kan örnekleri sonrası 4 çocuk, ailelerine teslim edildi

Giriş: 24.02.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
Refakatçisiz 4 çocuk, DNA testiyle ailelerine teslim edildi - Son dakika deprem haberleri
DHA

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası Kayseri'de çeşitli hastanelerde tedaviye alınan ve refakatçisi olmayan çocuklar için 21 aile, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Başsavcılık koordinesinde, hekimler eşliğinde kan örnekleri alınarak DNA incelemesi yapıldı. Refakatçisi olmayan, 1'i ikiz olmak üzere 22 çocuğun annelerinden alınan kan örnekleri, incelendi.

Çalışma sonrası 4 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan resmi yazışma sonrası bakanlık aracılığıyla DNA testi uyuşan ailelerine teslim edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan kan örneklerinin 3 gün ile 1 hafta içinde sonuçlandığı belirtildi.

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