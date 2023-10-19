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        Haberler Dünya Refah Sınır Kapısı’nın yarın açılması bekleniyor

        Refah Sınır Kapısı’nın yarın açılması bekleniyor

        Mısır basınında yer alan haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 20:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:14
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        Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın yarın açılması bekleniyor. Mısır basının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Gazze Şeridi’ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı’nın açılacağı belirtildi. Sınırın saat kaçta açılacağı ise aktarılmadı.

        ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail’den ABD’ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #refah sınır kapısı
        #haberler
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