Refah saldırısı için tarihin belirlendiğini söyleyen Netanyahu'ya tepkiler

Getty Images İsrail'in saldırı düzenlemeyi planladığı Refah'ta 1,5 milyondan fazla kişi barınıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi, ancak bu tarihi paylaşmadı.

İsrail hükümeti bir süredir 1,5 milyondan fazla Filistinlinin barındığı Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu.

Mısır, Fransa ve Ürdün liderleri Salı günü yaptıkları ortak açıklamada saldırının "tehlikeli sonuçları" olacağı ve "bölgedeki gerginliği tırmandıracağı" konusunda İsrail'i uyardılar.

Üç lider ayrıca, derhal ateşkes yapılması ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının "daha fazla gecikme olmaksızın tam olarak uygulanması" gerektiğini söyledi.

ABD de çok sayıda kişinin barındığı Refah'a yönelik saldırıya karşı çıkıyor.

Ateşkes müzakereleri ne aşamada?

Hamas ile İsrail arasında müzakereler de geçtiğimiz günlerde Mısır'da devam etti.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Netanyahu, "Bugün Kahire'deki görüşmelerle ilgili ayrıntılı bir rapor aldım, başta tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve Hamas'a karşı tam bir zafer elde edilmesi olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için sürekli çalışıyoruz" dedi ve şöyle devam etti: