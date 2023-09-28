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        Haberler Ekonomi Para Reeskont faizleri yükseltildi - Para Haberleri

        Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 5 puan yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 08:28 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:28
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        Reeskont faiz oranları yükseltildi
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        TCMB'nin reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto ve faiz oranlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31.75 olarak tespit edildi.

        1 Eylül'den bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 25.75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 26.75 olarak uygulanıyordu.

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