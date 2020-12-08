"KAZAĞI GİYMESİ İÇİN ONA YALVARDIM"

Kızı ile örnek kazak giyen Amerikalı oyuncu, fotoğrafını Instagram hesabından "Tamam, ona uyumlu bir bayram kazağı giymesi için yalvarmak zorunda kaldığım doğru. Ama şirin değil mi?" notuyla yayınladı.

Kızı ile kopya gibi olan Reese Witherspoon'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yaklaşık iki milyon beğeni aldı.