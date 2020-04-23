“Bir bebeğimde hafif bir doğum sonrası depresyonum vardı, diğer bebeğimde daha ağır bir postpartum geçirdim ve çok ağır ilaçlar kullandım çünkü düzgün düşünemiyordum. Başka bir bebeğimde ise hiç postpartum yaşamadım,” diyen Witherspoon, doğumları sonrasında yaşadıklarını Jameela Jamil’in I Weigh adlı yayınında paylaştı.