Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar, Ankara Sanayi Odası'nın Antalya'da düzenlenen meslek komiteleri toplantısında kamu bankalarının emek yoğun olan sektörlere yönelik kredi destek paketi hazırladığını söyledi. Çakar'ın verdiği bilgiye göre kredi paketi tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsıyor. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajlı kredi sağlanacak.