Reel sektör için yeni paket geliyor. TRT Haber yayınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankacılık sektörümüzde yakın çalışma içindeyiz, 1-2 kritik konuda, KOBİ'ler önceliğinde reel sektör üzerinde güzel bir paket çalışıyoruz. Tüm bankaların katılacağı bir çalışma olacak. Önümüzdeki hafta muhtemelen bununla ilgili bir lansmanımız olacak" dedi.