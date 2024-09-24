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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reel kesim güveninde yükseliş - İş-Yaşam Haberleri

        Reel kesim güveninde yükseliş

        Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 0,3 puan artarak 98,8'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:55
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        Reel kesim güveninde yükseliş
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

        İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1766 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

        Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,2 puan yükselerek 99,2 seviyesinde gerçekleşti.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

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        Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir geçen aya göre güçlendi.

        Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler geçen aya göre zayıfladı.

        Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir geçen aya göre zayıflarken, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler geçen aya göre güçlenirken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

        Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

        Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi geçen aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 49,2 seviyesinde gerçekleşti.

        İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise güçlendi.

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